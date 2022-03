Ye wil regeling met Kim Kardashian over voogdij van kinderen

TMZ schrijft dat de advocaat van West van plan is om een formele regeling tussen de ex-partners te treffen. Mocht dat niet lukken, dan zou de advocaat van Ye bereid zijn om naar de rechter te stappen om een regeling over de voogdij af te dwingen.

De gemoederen tussen Kardashian en Ye zijn nog altijd niet bedaard. Maandag liet de rapper zich via sociale media opnieuw negatief uit over Kardashians kwaliteiten als moeder en verweet haar onder meer hem slechts één keer per week toestemming te geven om zijn kinderen te zien. Volgens Kardashian steekt de waarheid heel anders in elkaar, zo liet ze weten in een reactie die ze later weer verwijderde. „Hou op met het verdraaien van de waarheid. Je was net nog hier om de kinderen op te halen en naar school te brengen.”

Ye en Kardashian hebben samen vier kinderen: North (8), Saint (6), Chicago (4) en Psalm (2)