Broadwayster Laurel Griggs (13) overleden

De familie van Laurel is in diepe rouw volgens Daily Mail. „De wereld is een echte prinses verloren die geluk voor iedereen wilde”, schrijft Laurels grootvader op Facebook. „Acteren was een droom uit haar kindertijd die uit is gekomen en ze had grote plannen voor de toekomst.”

Op zesjarige leeftijd maakte Laurel haar debuut op Broadway in de musical Can On A Hot Tin Roof waar ze samen speelde met sterren Scarlett Johansson, Ciarin Hinds en Benjamin Walker. Tussen 2013 en 2015 vertolkte het supertalent de rol van van Ivanka in de musical Once.