’WILLY ALBERTI was altijd mijn grote voorbeeld!’

Op 16 en 17 december staan Willy Alberti (Harry Slinger), Tante Leen (Marjolijn Touw) en Johnny Jordaan (Rob van de Meeberg) in het DeLaMar Theater, waar zijn vanuit de hemel terugkijken op de gezellige kerstdagen in de Jordaan. Ⓒ Ferry de Kok

HARRY SLINGER (70) gaat een drukke laatste maand van dit jaar tegemoet. Met MARJOLIJN TOUW (57) en ROB VAN DE MEEBERG (75) schittert de DRUKWERK-zanger in de theaterproductie EEN HEMELSE KERST IN DE JORDAAN. Daarin zitten onvervalste klassiekers van WILLY ALBERTI, TANTE LEEN en JOHNNY JORDAAN die tot leven worden gewekt. „Met deze show ga ik even terug naar mijn jeugd in die wijk waar dat allemaal helden waren...”