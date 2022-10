Van Roosmalen en Groenteman met Pannekoekencaravan naar AFAS Live

„Het is altijd een droom geweest om iets heel kleins in iets groots te spelen”, aldus Van Roosmalen over de grote plannen. Komende weken spelen Groenteman en hij hun voorstelling nog in onder meer de Stadsschouwburg in Groningen en Koninklijk Theater Carré in Amsterdam. Ook Groenteman kijkt ernaar uit. „Ik verheug me er heel erg op om in AFAS Live pannenkoekenbeslag te gaan maken.”

De voorstelling in het grote poppodium, dat plaats biedt aan zo’n zesduizend toeschouwers, is op 16 december. Belangstellenden kunnen zich inmiddels aanmelden voor de voorverkoop. Journalisten en schrijvers Groenteman en Van Roosmalen zijn onder meer samen te zien in het tv-programma Media Inside en te horen in de podcast Weer een dag.