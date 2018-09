Meghan Trainor moest veel angsten overwinnen

„Ik moest door een diep, diep dal”, vertelt Meghan Trainor. Ze bang dat haar stembanden haar alsnog in de steek zouden laten en raakte in paniek. „Ik moest veel angsten overwinnen en ik was heel zenuwachtig tijdens mijn eerste optreden bij Ellen DeGeneres.” Bij de show liet ze haar nieuwe single No Excuses horen.

De Grammy-winnares kon veel van haar emoties kwijt op haar nieuwe album. Ook de woede die ze voelde nadat ze besefte dat ze als artiest al vaak niet op de goede manier behandeld was. Ze maakte leeftijdsdiscriminatie en seksisme mee, vertelt ze.