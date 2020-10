Rapper Saint Dog (44) overleden

Steven Thronson, zoals de muzikant eigenlijk heette, werd 44 jaar. Hij richtte Kottonmouth Kings halverwege de jaren 90 op, samen met D-Loc en Johnny Richter. Het trio rapte veel over de legalisering van cannabis. Hun eerste plaat, uit 1998, heette dan ook Stoners Reeking Havoc.

Saint Dog verliet de groep na een paar jaar, maar bleef actief als rapper. Zijn management maakte zijn overlijden woensdag bekend in een Instagrampost, en noemde hem daarin ’een undergroundlegende’. Bij een foto van de rapper liet zijn manager weten: „Saint was een uniek persoon die veel betekende voor iedereen in zijn leven. Saint is niet langer onder ons, maar zijn muziek zal blijven voortleven.”