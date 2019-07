Iggy Azalea ziet zichzelf als rapper

Iggy Azalea maakte in 2014 naam met haar debuutplaat The New Classic. Een van de grootste hits, Fancy, in samenwerking met Charli XCX, kende pop-elementen. Nu kwam ze op 19 juli met haar tweede album, In My Defense. Muzikaal betekent het een terugkeer naar de mixtapes die ze maakte voordat ze haar echte debuutalbum in 2014 uitbracht.

„Met In My Defense wil ik terugslaan en zeggen: „ter mijn verdediging, ik ben een rapper, dit is mijn rapproject”, zegt de 29-jarige Iggy. „Dit zijn mijn roots, dit is mijn geluid - en dat is anders dan veel mensen denken.”

Het tweede album van Iggy kwam er niet zonder slag of stoot. Eerder stond het album Digital Distortion op de rol, maar dat kwam er niet na verschillende conflicten met haar vorige label. Uiteindelijk startte de rapper haar eigen label, in samenwerking met distributeur Empire. „Ik had nooit gedacht dat ik een eigen label zou hebben”, zegt Iggy. „Maar als je geen controle hebt over de zakelijke kant van je carrière, dan heb je ook geen controle over de creatieve kant.”