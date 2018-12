’Justin Bieber gaat lekker los met blonde vrouw’

Het zou om een tijdelijke break gaan, zeiden zowel Selena als Justin toen ze meer dan een week geleden zeiden even afstand van elkaar te nemen. En al was het dan bedoeld als tijdelijk, Bieber leek er kapot van te zijn om opnieuw zijn jeugdliefde te verliezen. Maar tijdens een avondje stappen zag hij er stukken beter uit.

Ooggetuigen vertelden Entertainment Tonight: „Justin werd gezien terwijl hij zijn arm om haar middel geslagen had en zij danste steeds maar tegen hem op.” En terwijl hij er eerder deze week tijdens een dagje spa in Californië nog erg bedroefd uitzag, was gedurende de avond nu één en al charmante glimlach.

Of Selena ermee zal zitten? Voorlopig ligt zij mijlenver verderop in de Australische zon te genieten van een welverdiende vakantie.