’Leven zonder Kobe en Gigi is een nachtmerrie’

Op Instagram vertelt de 37-jarige Vanessa dat ze tot nu toe terughoudend was om over haar gevoelens te schrijven, maar dat ze anderen wil helpen die ook rouwen om het verlies van een geliefde.

„Mijn brein weigert te accepteren dat en Kobe en Gigi er niet meer zijn”, schrijft ze bij een videomontage waarin Gianna basketbal speelt met haar vader als trotse supporter aan haar zijde. „Ik kan het niet tegelijk verwerken. Het is alsof ik probeer te begrijpen dat Kobe dood is, maar mijn lichaam weigert te accepteren dat mijn Gigi nooit meer bij me terugkomt.”

Dan vervolgt ze: „Het voelt verkeerd. Waarom ben ik in staat om opnieuw wakker te worden, terwijl mijn baby girl niet die mogelijkheid heeft? Ik ben zo boos. Ze had nog zoveel jaren voor zich.”

Sterk zijn

Dan vertelt ze hoe moeilijk het is om kapot te zijn, maar ook een goede moeder te zijn voor haar andere kinderen. „Dan realiseer ik me dat ik sterk moet zijn voor mijn drie dochters. Boos dat ik niet met Kobe en Gigi kan zijn, maar dankbaar dat ik hier ben met Natalia, Bianka and Capri.

Ik weet dat het normaal is wat ik voel. Het maakt deel uit van het rouwproces. Ik wil dit alleen delen met mensen die ook zo’n verlies hebben geleden. God, ik wilde dat ze hier waren en dat deze nachtmerrie voorbij was.”

Het is nog steeds onduidelijk waarom de helikopter met de oud-basketballer, zijn dochter en zeven anderen is verongelukt. Volgens de NTSB, de nationale veiligheidsraad in de Verenigde Staten, is er voorlopig geen bewijs dat de motoren van de helikopter dienst hebben geweigerd.