Kerstspecial All You Need Is Love veruit best bekeken op kerstavond

De kerstspecial van All You Need Is Love heeft dit jaar weer veel kijkers weten te trekken. Bijna 2 miljoen mensen zagen op kerstavond hoe Robert ten Brink geliefden voor de feestdagen bij elkaar bracht, meldt Stichting KijkOnderzoek.