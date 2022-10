Borstkanker vastgesteld bij Floor Jansen

De frontvrouw van Nightwish zal haar borst behouden en is na de operatie kankervrij, zo vervolgt ze. Wel krijgt ze over drie maanden lokaal nog bestraling. „Na de operatie weten we meer of de positieve prognose standhoudt”, aldus Jansen, die flink geschrokken is van het nieuws.

„Alles wat je belangrijk vond in het leven verandert binnen enkele minuten door deze diagnose. Nu wil ik gewoon weer gezond zijn, mijn dochter zien opgroeien tot een vrouw; ik wil leven!”, zegt Jansen. „En het engste aan deze diagnose is dat ik dacht dat ik gezond was! Ik voelde de kanker niet, ik wist niet dat het er was.” Ze kwam er naar eigen zeggen pas achter toen ze voor een standaardcontrole een mammografie liet maken.

„Als ik daar niet heen was gegaan, zou de tumor onopgemerkt zijn gebleven. Over een jaar had dit veel groter kunnen worden. De gedachte daaraan doet me dit verhaal met jullie delen. Een mammografie is levensreddend!”, zo drukt ze haar volgers op het hart.

Jansen zegt dat haar Europese toer met Nightwish, die eind november van start gaat, vooralsnog gewoon doorgaat.