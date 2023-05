Auto Paul Walker uit Fast and Furious brengt ruim 1 miljoen op

Ⓒ ANP/HH

Een Nissan Skyline R34 GT-R by Kaizo die door de in 2013 overleden acteur Paul Walker gebruikt werd in de film Fast and Furious 4 heeft vrijdag 1,35 miljoen dollar, omgerekend bijna 1,23 miljoen euro opgebracht, meldt persbureau Belga.