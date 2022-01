GTST-actrice Tamara Brinkman steekt wierook aan bij ’Nieuwe Maan’

Die rituelen volgt ze na een yogaretraite op Bali. „ Na een prachtige ceremonie met bloemen, muziek en mantra’s moesten we ons hoofd een paar keer onder water dompelen terwijl we herhaalden wat we wilden loslaten. Dat was voor mij zo’n krachtig moment dat ik me voornam om thuis ook rituelen in mijn leven te brengen.”

„Zo heb ik ooit een aantal zingevingsvragen van een website gehaald die ik altijd probeer te beantwoorden als het Nieuwe Maan is. Even rustig zitten en in mijn journal opschrijven wat er speelt in mijn leven, lekker met kaarsjes aan en een wierookje.”

De actrice staat op die manier even stil bij haar leven en bedenkt zo ook wat ze nog wil bereiken. „Die intenties moet je eigenlijk schrijven alsof je ze al leeft. Daarmee bedoel ik niet dat ik visualiseer dat ik de Lotto win, maar wel dat ik bijvoorbeeld liever wil zijn voor mezelf. Dat klinkt hocuspocus-achtig, maar voor mij werkt het.”