Bob Dylan vestigt nieuw hitlijstrecord

De nieuwe plaat van de 79-jarige, Rough and Rowdy Ways, is binnengekomen op de tweede plek op de lijst. Het eerste album van Dylan dat in de Album toplijst terechtkwam, was The Freewheelin’ Bob Dylan uit 1963.

Flink wat platen volgden: volgens Billboard haalde de zanger de lijst nog eens zeven keer in de jaren 60, veertien keer in de jaren 70, zeven in de jaren 80, vier in de jaren 90, zeven in de jaren nul en negen in het afgelopen decennium. Het blad stelt wel dat er verschillende artiesten zijn die het record de komende negen en een half jaar kunnen evenaren.