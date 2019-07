Rolf Tangel en zwangere vriendin zijn dakloos

„We staan op straat! Ik wist niet eens dat het kon zo in Nederland!”, vertelt Tangel in een video op Instagram. De ex van Samantha de Jong laat weten dat hij een huis huurde ’maar die mensen willen geen baby!’„Ze wisten het drie maanden geleden al, geef dat dan drie maanden geleden aan. Dus nu sta ik met mijn vriendin, die vijf maanden zwanger is, en mijn zoontje van vijf op straat”, zegt hij gefrustreerd.

„We hebben het kinderkamertje besteld, maar die kan nu niet eens geleverd worden. We hebben nog drie weken de tijd en dan zijn we dakloos. Ik ben letterlijk maar op het dak gaan staan om er maar vast aan te wennen.”

Hij legt uit al een aantal woningen te hebben bezichtigd, maar steeds loopt het spaak op de aanstaande baby of wordt een te hoog inkomen gevraagd. Rolf hoop dan ook dat zijn volgers de gouden tip voor hem hebben en hij alsnog een driekamerappartement in Den Haag vindt waar ook de baby welkom is. Rolf en Gabrielle verwachten in november hun eerste kindje samen.