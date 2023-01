Italiaanse filmactrice Gina Lollobrigida (95) overleden

Lollobrigida, geboren in 1927 als dochter van een meubelmaker, werd na de Tweede Wereldoorlog ontdekt toen ze deelnam aan enkele schoonheidswedstrijden. In 1947 werd ze derde bij de Miss Italië-verkiezing en al gauw volgden filmrollen in Italiaanse komedies. Eentje daarvan, La donna più bella del mondo uit 1955, leverde haar de bijnaam „mooiste vrouw ter wereld” op.

In de jaren 50 en 60 was ze een van de grootste sterren van Hollywood en ontpopte ze zich tot dé concurrente van Marilyn Monroe. Die decennia schitterde ze op het witte doek aan de zijde van onder anderen Humphrey Bogart, Frank Sinatra, Tony Curtis, Burt Lancaster en Anthony Quinn en speelde ze de hoofdrol in kaskrakers als De klokkenluider van de Notre-Dame en Solomon en Sheba. Steevast vertolkte ze de rol van een vrouw die alle mannen het hoofd op hol bracht.

(Tekst gaat verder onder de foto.)

Een foto van Gina Lollobrigida uit de oude doos (1981). Ⓒ Getty Images

Politiek

Vanaf de jaren 70 ging haar filmcarrière bergafwaarts en stortte ze zich op haar hobby, de fotojournalistiek.

Vorig jaar wilde Lollobrigida de Italiaanse politiek in en stelde zich kandidaat als senator. ,,Italië is er slecht aan toe, ik wil iets goeds en positiefs doen”, vertelde ze destijds. Het was overigens niet de eerste keer dat Lollobrigida een poging deed de politiek in te gaan. In 1999 deed ze bijvoorbeeld mee aan de Europese parlementsverkiezingen als kandidaat voor de Democratische Partij. Dat was echter zonder succes.