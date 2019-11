André heeft een ander!

„Het persbericht dat namens Andrés management zojuist is uitgebracht is voor mij behoorlijk pijnlijk”, schrijft Monique. „Afgelopen weken hebben wij, na een rot zomer, weer een fijne periode gehad en onze zoon was ontzettend blij dat papa weer zo veel om ons heen was en dat maakt een moederhart heel blij.

Bekijk ook: Zo wilde André Hazes zijn relatie redden

Afgelopen week hebben wij een goed gesprek gehad, waarna wij toch besloten definitief een punt achter onze relatie te zetten. De reden hiervan is omdat er geen afspraken gemaakt kunnen worden op bepaalde eigenschappen die nodig zijn om niet alleen als artiest, maar ook als gezin balans te hebben.”

Bekijk ook: André Hazes en Monique Westenberg definitief uit elkaar

Monique vervolgt: „De tijd om dit een plekje te geven heb ik nog niet gehad en het meest belangrijke de tijd en de rust om het onze zoon proberen uit te leggen. Vandaag heeft André mij via een appje laten weten dat hij gevoelens voor een andere vrouw heeft waar hij een tijdje contact mee heeft. Wie dit is maakt het alleen maar nog pijnlijker. Dat er nu stel op sprong voor gekozen wordt om zijn persbericht naar buiten te brengen heeft hier alles mee te maken.”