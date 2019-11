Extra shows voor Henk Poort

Henk Poort en de helden is verlengd tot en met mei. In de theatershow, die is ontstaan na zijn deelname aan het populaire AvroTros-programma Beste zangers, brengt Poort een ode aan zijn voorbeelden en inspiratiebronnen. Tijdens de voorstelling klinkt zowel opera als Nederlandstalige nummers.

Kaarten voor de in totaal dertien extra voorstellingen zijn al te koop, maakte de artiest bekend op Instagram. Poort zal onder meer te zien zijn in theaters in Winterswijk, Valkenswaard, Hoorn, Oss en Venlo.

De zanger is ook special guest bij de shows van Floor Jansen, die in januari volgend jaar van start gaan. Samen sloten ze Beste zangers af met het duet Phantom of the opera.