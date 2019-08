Katy Perry staat open voor samenwerking met Taylor Swift

Presentator Roman Kemp vroeg Katy wanneer de ’gedroomde samenwerking’ nu precies plaatsvindt. „Ik sta ervoor open”, zegt de 34-jarige zangeres lachend. Katy ging vervolgens door over waarom ze Taylor nu weer zo leuk vindt. „Ik vind haar erg intelligent, ze heeft heel veel diepere lagen. Heel veel mensen kennen ons van de singles, maar als je dieper graaft vind je diepgang.”

In juni kwam er een einde aan de jarenlange ruzie, die naar verluidt kwam door gestolen achtergronddansers en hun gedeelde ex John Mayer, tussen de twee zangeressen. Katy had toen namelijk een klein rolletje in Taylor’s videoclip You Need to Calm Down.