Vrouwen doen boekje open over Bart de Pauw in nieuwe serie

De Pauw kreeg vorige maand een voorwaardelijke gevangenisstraf van zes maanden opgelegd voor het lastigvallen van zes actrices en andere vrouwen met wie hij samenwerkte, zo bepaalde de rechter. De programmamaker, presentator en acteur stuurde hen onder meer opgewonden tekstberichten, volgens hemzelf onschuldig geflirt.

De vrouwen doen een boekje open over onder meer wat er volgens hen is gebeurd en de reacties die ze kregen gedurende het proces. „Ik had het gevoel dat er nog veel meer te vertellen viel dan wat er in de kranten en de journaals verteld werd”, zegt Uytterhoeven tegen de Vlaamse omroep VRT. De directie van deze omroep besloot in 2017 om de samenwerking met De Pauw stop te zetten na meldingen van grensoverschrijdend gedrag.

Grens aangeven

In de reeks komt onder anderen Helena De Craemer aan het woord, die stage liep bij het productiebedrijf van De Pauw. In haar geval werd de programmamaker vrijgesproken, maar toch denkt ze „dat mensen hierdoor sneller hun gedrag zullen aanpassen, getuigen sneller zullen reageren en vrouwen sneller een grens aangeven”, meldt de omroep.

Sommige zaken zijn lastig te beoordelen voor justitie, denken een paar vrouwen, waaronder Liesa Naert. In haar geval werd de programmamaker wel veroordeeld. „Het gaat over gevoelens en over emoties en over het misbruiken daarvan”, zegt ze volgens de VRT. „En dat zijn dingen die niet tastbaar zijn en heel vaak tussen de regels zitten.”

De Pauw heeft twee medewerksters en de actrices Liesa Naert, Ella-June Henrard en Ellen Loyd ’belaagd’, een andere vrouw is het slachtoffer van elektronische overlast, zo oordeelde de rechter.