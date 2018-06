Officier van Justitie buigt zich over zaak Ed Westwick

De Gossip Girl-acteur is door actrice Kristina Cohen beschuldigt van verkrachting in 2014. Zij uitte haar beschuldigingen op Facebook in november vorig jaar, waarin ze beschreef hoe hij haar in zijn huis in West Los Angeles op het bed duwde en bij haar binnendrong, zonder haar toestemming. Even daarna deed ze aangifte bij de politie.

Westwick heeft de beschuldigingen steeds ontkend via sociale media. Toch kwamen later nog twee vrouwen met beschuldigingen naar buiten. Ook zij zouden in 2014 door hem verkracht zijn. Westwick reageerde toen ook op Twitter en liet weten dat de beschuldigingen ’bewijsbaar onwaar’ zijn en dat hij ’ met de autoriteiten zal meewerken zodat zijn naam zo snel als mogelijk gezuiverd kan worden’.

Er zijn verder geen details bekendgemaakt rond de zaak. Het is in elk geval al langer duidelijk dat de zaak niet verjaard is, omdat dit geldt voor incidenten voor tien jaar oud. Westwick verloor na de geruchten zijn rol in de BBC-serie van Agatha Christies Ordeal by Innocence. De show werd uitgesteld en er werd een nieuwe acteur gezocht voor de rol, waarbij de keuze viel op acteur Christian Cooke.

