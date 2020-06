Douwe Bob krijgt proces-verbaal voor optreden Terschelling

„Hij zegt dat ik een evenement heb georganiseerd. Maar dat kan je gewoon niet aantonen, want dat heb ik ook echt niet gedaan”, aldus Douwe. Hij riep zondag via sociale media dat hij een optreden op het Waddeneiland zou gaan geven. Maandagochtend kwam hij daarop terug omdat het volgens de politie „uit de hand zou lopen” en hij er bovendien geen zin meer in had.

Volgens de zanger kan hij echter niet verantwoordelijk worden gehouden voor het feit dat hij toch op een stoel is gaan zitten met zijn gitaar en er toch een aantal mensen ’s middags naar hem kwamen kijken. „Ik denk dat mensen prima voor zichzelf kunnen denken. Ze onderschatten het volk ook hè. We worden gewoon bang gepraat.”

Voorbeeld

De zanger speelde maandagmiddag voor een handjevol mensen een paar nummers voordat een politieagent en een BOA het optreden stopten. De officier van justitie gaat nu bepalen welke straf Douwe krijgt voor zijn optreden.

Volgens de zanger balanceert hij momenteel op een kantelpunt. „Of het wordt nu losser, of ze gaan mij nu als voorbeeld nemen. Zo van: als je dit flikt, dan ga je gewoon de bak in!”, grapt hij. Douwe hoopt dat zijn proces-verbaal geseponeerd wordt.