’Julia Roberts was verliefd op Willem-Alexander’

Dat vertelt hij in een uitgebreid interview in Het Parool. Tegenwoordig durft hij gemakkelijker dan vroeger te vertellen wat hij zoal beleefde met de filmsterren. Dat doet hij dan ook onder meer in het vraaggesprek naar aanleiding van zijn benoeming deze maand tot Ridder van Oranje Nassau. Het lintje wordt uitgereikt in naam van koning Willem-Alexander, die Mioch nog eens interviewde toen die scholier was. „Hij vertelde me toen dat hij naar mijn programma kijkt.”

Mioch vervolgt met een opmerkelijk verhaal: „Wist je dat Julia Roberts mij eens vertelde dat ze zo verliefd was op de, toen nog, kroonprins? Ik heb nog geprobeerd een première te organiseren waar ze allebei aanwezig zouden zijn. Dat leek me zo leuk, als Julia Roberts koningin was geworden.”