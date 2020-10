Nielson in tranen op Instagram

Nielson begint zijn verhaal door duidelijk te maken dat het de laatste tijd raak is. „Of ik nou een goede of een slechte dag heb; zo zien mijn avonden/nachten er de laatste tijd uit. Ik doe mijn best. Samen met de mensen om me heen. En we maken echt wel stappen. Maar die stilte aan het einde van de dag... die gaat nooit wennen denk ik. Weet ook niet waarom ik dit deel, maar waarom ook niet. In jullie timelines staan vast genoeg berichten van mensen die blij zijn. Of in ieder geval doen alsof.”

Hij voegt daar aan toe: „Doen alsof.. heb ik ook veel over nagedacht de afgelopen weken. Dat doe ik niet meer. Zonde van m’n tijd.”

Toch sluit de zanger positief zijn bericht af. „Morgen duik ik mijn hokkie weer in. Ga ik proberen weer wat te maken van mijn gedachten. Muziek maakt het zachter. Zelfs nu. Dat is wel bijzonder en iets om dankbaar voor te zijn. Zo sluit ik af voor nu”, aldus Nielson.

Nielson maakt een zware periode door. Met de huidige coronamaatregelen staat hij bijna niet meer op het podium en onlangs is zijn goede vriend en neef Nathan plotseling overleden. Eerder dit jaar overleed zijn opa.