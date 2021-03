Vader Beyoncé wil afscheid nemen van de muziekindustrie

Beyoncé en haar vader in 2007. Ⓒ Getty Images

Mathew Knowles, de vader van Beyoncé en Solange, is klaar om afscheid te nemen van een lange loopbaan in de muziekindustrie. Knowles was de drijvende kracht achter de succesvolle band Destiny’s Child en zette ook de solocarrières van zijn beide dochters neer. Dit meldt Page Six.