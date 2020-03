’Dutch Giant’ mogelijk in tweede Marvel-film

Richters bekent teleurgesteld te zijn. „Natuurlijk zijn films en entertainment niet het belangrijkste nu”, vertelt de bodybuilder aan interviewer Dolf Jansen. „Maar het is een teleurstelling. Het was mijn eerste rol op het witte doek, ik hoopte dat dit mijn grote doorbraak zou worden.”

Toch heeft de Nederlandse acteur hoop op een doorstart na de coronacrisis. „Mijn personage houdt niet op in Black Widow, dus het kan zeker zijn dat ik terugkeer in een volgende Marvel-film”, verklapt hij. Daarnaast staan er audities uit voor grote producties met Sylvester Stallone en Dwayne Johnson in de hoofdrollen. „Het zou geweldig zijn als die projecten door zouden gaan, dat zou een droom zijn die uitkomt.”

Het is onduidelijk wat er met Black Widow gaat gebeuren. Omdat alle bioscopen over de hele wereld gesloten zijn, hebben veel studio’s grote titels voor onbepaalde tijd uitgesteld. Fans van Marvel zijn een petitie gestart om Black Widow vrij te geven op steamingdienst DisneyPlus. De kans dat dit gebeurt, lijkt overigens klein. De gemiddelde Marvelfilm brengt in de bioscopen wereldwijd meer dan 1 miljard dollar op; dat zou de studio dan mislopen.