Ⓒ William Rutten

Kijk je naar een videoclip van Robert Long uit 1977, verschijnt ineens Jan Dulles in beeld die het nummer Flink zijn samen met de inmiddels overleden artiest zingt. Het is een van de virtuele optredens in het nieuwe SBS6-muziekprogramma Onmogelijke duetten, gemaakt met geavanceerde technieken.