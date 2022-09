Floor Jansen lacht om dansende Ricciardo: benieuwd of hij het leuk vond

„Ik stond vlak voor Max Verstappen, ik kon hem in de ogen kijken. Zo van: zet ’m op”, vertelt een glunderende Jansen aan het ANP. „Hij keek even terug, maar hij zit vooral in z’n eigen bubbel. Maar dat zou ik ook hebben, als ik me er nu iets bij probeer voor te stellen.”

Even was de zangeres zenuwachtig om alleen op het podium voor zoveel mensen te staan. Normaal gesproken doet ze dat namelijk met haar band Nightwish. „Het was ontzettend spannend. Maar ik heb wel even kunnen repeteren en van tevoren de sfeer kunnen proeven, dus toen ik op dat platformpje ging staan, voelde ik wel een soort innerlijke rust”, aldus de 41-jarige zangeres.

Dansende Ricciardo

Ook het dansje van McLaren-coureur Daniel Ricciardo is Jansen niet ontgaan. De 33-jarige Australiër danste als enige mee op de klanken van het volkslied. „Ik zag iemand dansen. Ik moest me heel erg concentreren, maar ik dacht wel: zou ie het leuk vinden?”, vertelt Jansen lachend.

Na afloop van haar optreden is de zangeres vooral blij en voldaan én zelfs fan geworden van de sport. „Ik heb vóór de race begon letterlijk naast de auto van Max gestaan. Als je dán nog niet om bent, weet ik het ook niet meer.”