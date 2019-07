Familiedrama nekt hitmaker EDDY OUWENS

In zijn carrière, die al ruim een halve eeuw duurt, scoorde Eddy Ouwens nummer 1-hits en was hij medeverantwoordelijk voor twee Songfestival-overwinningen. Het leverde hem een miljoenenfortuin op, maar daarvan is weinig meer over. En dat doet hem pijn, vooral nu zijn dochter Mabel ernstig ziek is. „Juist nu, nu ik wil zorgen voor Mabel en haar gezin. Er moet zo veel geregeld worden.”

Ⓒ Hollandse Hoogte