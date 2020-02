Gouden Film voor Onze Jongens in Miami

In Onze jongens in Miami is Jorrit (Jim Bakkum) weer single en probeert hij samen met Bas (Martijn Fischer) een stripclub op te zetten in Miami. Samen met Thijs (Juvat Westendorp) en Boris (Malik Mohammed) moeten ze flink aan de bak want de club blijkt een enorme bouwval. Ook krijgen ze te maken met stevige concurrentie. De film is een vervolg op de strippersfilm Onze Jongens uit 2016. Ook daarin waren Jim, Martijn en Juvat te zien.

Het is de tweede film die dit jaar een Gouden Film Award ontvangt. Eerder werd de komedie Project Gio al bekroond met de Gouden Film-status.