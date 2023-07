Lady Gaga over Tony Bennett: ’Ik zal mijn vriend eeuwig missen’

„Ik ga het missen om met hem te zingen, om met hem in de studio te staan, om met hem te praten, samen op het podium te staan”, schrijft Gaga bij een foto van haar en Bennett samen. De twee brachten in 2014 het album Cheek To Cheek uit en in 2021 Love For Sale. Ook gaven ze in dat jaar nog twee shows in de Radio City Music Hall in New York. Het waren de laatste optredens van Bennett.

De zangeres schrijft dat zij en Bennett samen een „speciale kracht” hadden, maar dat niets geacteerd was. Hun band was oprecht, aldus Gaga. „Natuurlijk leerde hij me veel over muziek, over het leven in de showbizz, maar hij liet me ook zien hoe ik moed hield. Recht vooruit, zei hij altijd.”

Gaga en Bennett scheelden vijftig jaar, maar dat deed niets af aan hun sterke band. Sterker nog, het leeftijdsverschil gaf de twee allebei iets wat ze niet in andere mensen konden vinden. „Tony verliezen aan alzheimer was pijnlijk, maar ook heel mooi. Een periode van geheugenverlies is zo’n bijzondere tijd in iemands leven, het is zo kwetsbaar. Het enige wat ik wilde was dat Tony zich herinnerde hoe veel ik van hem hield en hoe dankbaar ik voor hem was.”

De zangers roept iedereen op om te blijven omkijken naar ouderen en ze niet af te schrijven om hun leeftijd, omdat zo’n band heel leerzaam kan zijn. „En let op de stilte. De meeste bijzondere momenten tussen mij en mijn muzikaal partner hadden helemaal geen melodie.”