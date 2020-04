Derksen haalt uit naar Pete Hoekstra over Trump

Toen Jinek de ambassadeur een fragment liet zien, waarop Trump een journalist uitscheldt voor ’derderangs journalist’, rechtvaardigde Pete Hoekstra dat min of meer. „Ik ken een aantal van die verslaggevers. Die hebben een vijandig milieu geschapen voor de president.”

Vervolgens ging hij verder: „Ik vind het geweldig dat de president daar elke dag 1 of 2 uur staat om hun vragen te beantwoorden. Soms is er wat confrontatie, maar hij gaat voor in de strijd en blijft niet op zijn kantoor zitten. Hij beantwoordt vragen en soms heeft hij kritiek op verslaggevers.”

Johan Derksen reageerde meteen: „Ik begrijp overigens dat meneer Hoekstra niet z’n president kan laten zakken. Dat begrijp ik heel goed. Maar ik hoop wel dat hij zich realiseert dat iedere weldenkende Nederlander Trump een onbeschaafde idioot vindt.”

Hoekstra gaf hem weer van repliek: „Dat is niet waar. Ik reis graag in Nederland rond en veel Nederlanders ogen Trump en zijn het vaak met hem eens en ze vinden de band met de VS belangrijk. Kijk naar de herdenking van de Tweede Wereldoorlog. De hele dankbaarheid van de Nederlanders voor de Amerikanen is geweldig. Ik kan je vertellen dat niet iedere Nederlander het met u eens is.”

Op Twitter lijkt Hoekstra zijn gelijk te krijgen. Waar Derksen zich normaal vaak de woede op de hals haalt van het grote publiek als hij zijn mening geeft, oogst hij ditmaal verrassend veel lof, maar ook de gebruikelijke kritiek, van Nederlanders die vinden dat Derksen niet ’namens hen’ moest spreken.