Danny Vera op #1 in Top 2000 van 2020

Zijn vierde plek van vorig jaar noemde de Zeeuw gisteren nog ,’gekkigheid’, een ,’lucky shot’. In een eerste reactie gisteren zei hij: ,,Danny Vera is meestal van het praten, best wel veel ook, waarna ik gevraagd word mijn bek te houden. Hier ben ik stil van. Ik vind het prachtig. Een vleugje gênant ook wel, of zo. Echt heel, heel bijzonder. Dank jullie wel, dank jullie wel.”

Roller Coaster werd verkozen boven Bohemian Rhapsody, Hotel California van de Eagles en Piano Man van Billy Joel, het trio dat vorig jaar nog de top drie vormde. Op de vijfde plaats staat Stairway to Heaven van Led Zeppelin.

Waar dit de te verwachten namen en nummers zijn, in de gisteren bekend gemaakte top 10 is verder plek voor Pearl Jam (Black), Boudewijn de Groot (Avond), Coldplay (Fix you), Pink Floyd (Wish You Were Here) én op de tiende plaats Heroes van David Bowie. Dat laatste nummer stond vorig jaar slechts 27e, maar werd dit jaar door stemmers veelal voorgedragen als bedankje richting de zorg.

Hoewel de rest van de Top 2000 van 2020 pas volgende week donderdag wordt vrijgegeven, is wel al bekend dat bijvoorbeeld ook Life is Life van Opus terugkeert in de lijst der lijsten. Dit naar aanleiding van het overlijden van Diego Maradona. De grootste pechvogel van dit jaar is Toploader met Dancing in the Moonlight, dat op de 2001e plek eindigde.