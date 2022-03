Mel B vreest hinderlaag door ex op huwelijk Brooklyn Beckham

De zangeres, die volgens The Mirror samen met de andere Spice Girls Geri Horner, Emma Bunton en Mel C, door Victoria Beckham zou zijn uitgenodigd voor de bruiloft van haar zoon Brooklyn, vreest dat de grote dag een stuk minder feestelijk zal zijn. Mel B zou er rekening mee houden dat haar ex Stephen Belafonte van de gelegenheid gebruik maakt om deurwaarders op haar af te sturen.

Mel B en Stephen waren tien jaar samen toen ze in 2017 uit elkaar gingen. Sindsdien beschuldigt ze haar ex ervan dat hij haar zowel emotioneel als fysiek zou hebben mishandeld, aantijgingen die Belafonte altijd heeft ontkend. Mel heeft aan vrienden toevertrouwd dat ze vreest dat haar ex ’haar berooid wil achterlaten’ en van plan is gerechtsdeurwaarders op haar af te sturen. „De bruiloft is bedoeld als een gelukkige tijd en het weerzien van oude vrienden. Maar Mel weet dat er een donkere wolk boven de reis hangt in de vorm van Stephen”, vertelt een zakenpartner van Mel aan de Britse krant.

„Tijdens veel van haar laatste reizen naar de Verenigde Staten werd ze uiteindelijk opgespoord door Stephen en kreeg ze rechtbankpapieren overhandigd. Hij kan haar gewoon niet met rust laten. Zij is zo dapper geweest om ook andere slachtoffers van huiselijk geweld te ondersteunen en daar is hij woedend om. Vliegen naar Miami kan erg stressvol zijn. Mel wil verder, maar is overstuur door al die rechtbankdrama’s.”