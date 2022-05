Amber Heard krijgt ’doodsbedreigingen’ van fans Johnny Depp

Depp stapte naar de rechter vanwege Heards artikel in The Washington Post uit 2018, waarin ze zegt een ’overlever te zijn van huiselijk geweld’. Ze noemde zijn naam niet, maar het was duidelijk dat ze doelde op de Hollywoodster. De acteur zegt daardoor filmrollen te zijn misgelopen en eist een schadevergoeding. Hij ontkent Heard te hebben mishandeld en stelt dat juist zij gewelddadig was tijdens hun huwelijk, dat van 2015 tot en met 2017 duurde.

Heard zei in de rechtbank van Fairfax in de Amerikaanse staat Virginia ook klussen kwijt te zijn geraakt door de zaak van Depp. „Het was moeilijk om te werken. Ik werd lastiggevallen. Ik word dagelijks lastiggevallen en krijg doodsbedreigingen”, aldus de actrice.

De rechtszaak, of beter gezegd: het circus, van Depp is op 11 april begonnen en duurt naar verwachting nog enkele weken.