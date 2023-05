Broer André Hazes senior haalt uit naar Rachel Hazes: ’Hij werd leeggetrokken’

In het nummer vertelt Joop over toen hij uit huis ging. „Mijn familie zei mij niets, alleen mijn broertje. Die bleef achter, en dat deed me toch wel pijn. Hij was een hele doodgewone jongen. Hij hield van lachen en van het leven”, zingt Joop over André.

Tegelijkertijd haalt Joop uit naar de vrouw van André, Rachel Hazes. „Elke vrouw die wilde met hem trouwen. Hij had geld en aanzien, en was vaak op tv. Maar zijn laatste jaren moest hij dat berouwen. Hij werd leeggetrokken, daar zat zij niet mee”.

Ook de problemen over de erfenis tussen Rachel en haar kinderen worden aangehaald in het nummer: „En nu hij er niet meer is komt de ellende. Zijn ex vecht met zijn kinderen om het geld”.