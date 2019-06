’Geen onderzoek na explosie op set Bond 25’

Door de explosie in de Pinewood Studio bij Londen stortte een stuk decor in. Ook is een crewlid lichtgewond geraakt. Hierna werd de set afgesloten voor onderzoek.

Hoofdrolspeler Daniel Craig, die eind mei onder het mes moest omdat hij zijn enkel ernstig blesseerde tijdens het draaien van de film, is inmiddels weer bijna hersteld. De acteur plaatste eerder deze week op sociale media een foto van zijn revalidatie.

De opnames voor de 25e, nog titelloze Bondfilm moesten eerder een half jaar worden uitgesteld omdat regisseur Danny Boyle en de producenten ruzie kregen over het scenario. Boyle werd van het project gehaald en het script werd flink herschreven. De film zou in april 2020 in de bioscopen te zien moeten zijn.