Excentrieke tweeling is niet meer: Zes dagen na broer Grichka overlijdt ook Igor Bogdanoff aan corona

Zes dagen na zijn tweelingbroer Grichka, is ook Igor Bogdanoff (72) overleden. De excentrieke Franse tweeling zou zijn bezweken aan de gevolgen van een ernstige coronabesmetting. De twee maakten vooral naam met hun tv-programma’s over wetenschap en sciencefiction, maar toen ze het in de echte academische wereld probeerden, ging het volledig mis.