’Prins Andrew wordt in maart in Londen gehoord’

In oktober werd al duidelijk dat Andrew een verklaring moet afleggen. De rechtbank in New York, waar de civiele zaak loopt, verklaarde toen dat dat voor 14 juli moet gebeuren.

De advocaten van Giuffre vliegen speciaal over vanuit Amerika. Naast Andrew zijn ook Robert Olney, een oud-assistent van de prins, en Shukri Walker opgeroepen. De vrouw zou Andrew hebben gezien in de nachtclub op de avond dat hij Giuffre zou hebben gedwongen tot seks.

Epstein

De hertog van York, die vorige maand al zijn militaire titels en koninklijke onderscheidingen inleverde, wordt beschuldigd van het seksueel misbruiken van Virginia Giuffre. Dat zou zo'n twintig jaar geleden zijn gebeurd toen ze jonger was dan 18 jaar. Giuffre zou geronseld zijn door de veroordeelde en inmiddels overleden zakenman Jeffrey Epstein, die destijds bevriend was met de prins. De tweede zoon van koningin Elizabeth heeft alle aantijgingen tot dusver ontkend. Hij is ook strafrechtelijk niet aangeklaagd.

De zaak wordt eind volgend jaar inhoudelijk behandeld. Het proces vindt waarschijnlijk plaats tussen september en december 2022, meldde de rechtbank in New York eerder.