Ronnie Wood is dol op breien

„Ik brei veel”, vertelt de 73-jarige rocker in de Tea with Twiggy-podcast. „Vroeger hield ik de knot wol vast voor mijn moeder. Ze leerde me de gewone steek en die gebruik ik nog steeds. Ik brei nu cirkelsjaals.”

Tevens maakte hij duidelijk dat hij daarbij van een sterke bak koffie houdt. „Ik ben een espresso-man. Dat is een oude gewoonte van de ontwenningskliniek. Ik kon toen niets anders doen, dus koffie was het ding.”

Wood is inmiddels tien jaar nuchter.