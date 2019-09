Cardi B haalt uit naar vrouwelijke bodyshamers

„Vrouwen zeggen altijd dat ze elkaar steunen, maar is dat wel echt zo? Ik heb een boodschap voor al die bitches die van nature een mooi lijf hebben, want dat zijn degenen die reageren met ’je lichaam is zo nep, alles is van plastic’. Ik houd er niet van om slecht te spreken over andermans lijf, want ik herinner me nog goed hoe ongelukkig ik met dat van mij was. Ik had geen tieten en een raar gevormde kont”, aldus Cardi.

De rapper vervolgt: „Ik krijg commentaren als ’ga jij de oceaan maar niet in, want je maakt alle walvissen dood met die belachelijk grote plastic kont van je’. Als je genoeg zelfvertrouwen hebt, schrijf je dat niet over iemand anders.”