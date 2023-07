Joe Jonas poepte ooit in zijn broek tijdens show

„Ik was gisteren met een paar vrienden en we hadden het er net over dat er een punt in je volwassen leven is waarop je terugdenkt aan de laatste keer dat je in je broek poepte. Laten we zeggen dat het een slechte dag was om witte kleding te dragen.” Het team backstage kwam meteen na het incident destijds in actie, herinnerde de zanger zich, en riep op tot een „poep-kledingwissel.”

Het publiek had niet door wat er gebeurd was, vertelde Jonas. „De hele tijd dacht ik dat iemand dit zou kunnen zien en wist wat er gebeurde, maar het zat allemaal in mijn hoofd. Het was niet zo erg als ik dacht. Zo is het leven. Het is veel artiesten overkomen.”