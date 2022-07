Doutzen Kroes terug op catwalk: ’Voor mijn dochter en voor mezelf’

Topmodel Doutzen Kroes was de afgelopen jaren vooral in het nieuws vanwege haar uitgesproken houding tegenover het coronavaccin. Ze leek daarmee meer een rolmodel voor antivaxxers te willen zijn, in plaats van een topmodel en in januari dit jaar legde ze haar modellenwerk dan ook officieel neer, omdat ze ’haar hart wilde volgen’. „Ik wil niet meer bijdragen aan al die corruptie.” Of dit een pauze was of een definitief einde, dat liet ze ook voor zichzelf open.

Het lijkt erop dat ze deze klus dan ook ’met haar hart’ heeft aangenomen, namelijk voor haar dochtertje Myllena (7). „Het startte met een meidentrip naar Parijs. Ik had mezelf beloofd me te focussen op mijn connectie met natuur en familie.” Toen ze echter tijdens een koffiedate door modeontwerper Pieter Mulier van Maison Azzedine Alaïa gevraagd werd zijn show van zondagavond te lopen, ging ze twijfelen. „Het was alsof de wereld stopte met draaien en ik kon niet antwoorden.”

„De volgende dag liep ik door Parijs en bedacht ik hoe dol Myllena zou zijn op een reisje naar deze ongelooflijke stad en ik begon in mijn hoofd al te plannen. Plotseling leek een show voor Alaïa en daarbij te zijn met Myllena een geweldig idee! Ze zou het de rest van mijn leven tegen me gebruiken als ik dat niet deed, gezien haar liefde voor kleren en glamour. Ik koos ervoor onderdeel te zijn van deze ongelooflijke show ter ere van Azzedine Alaïa en zijn familie, voor mijn dochter en voor mezelf.”

Dat zowel Myllena als Doutzen volop genoten in de Franse hoofdstad, blijkt uit de serie foto’s die Doutzen van hen samen deelt. „Herinneringen maken, is waar voor mij het leven om gaat.”