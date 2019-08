Zit een vakantie naar verre oorden er dit jaar niet in? Heb je twee weken Balkonië in het vooruitzicht of een retourtje achtertuin op zak? Dankzij deze boeken kun je toch op reis. In gedachten weliswaar. Maar een kniesoor die daarover valt. Albert Einstein zei het al: „Logica brengt je van a naar b. Maar fantasie brengt je overal.”