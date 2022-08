Eerste Lang leve de liefde-baby geboren

Melvin en Xanegay leerden elkaar in 2021 kennen via het datingprogramma en nu zijn ze de trotse ouders van zoon Xion, zo maakt het stel bekend op Instagram. „Geboren in juli 2022. Het geluk kan niet meer op in ons gezin”, staat er te lezen bij een afbeelding van een leeuw, want: „Xion spreek je uit als lion, maar dan met een X.”

Op Valentijnsdag vertelde Xanegay in Vrouw dat ze er per toeval achterkwam zwanger te zijn. „Een paar maanden geleden hadden we corona en toen kreeg ik pijn in mijn onderbuik. Ik dacht dat het door corona kwam, maar het werd erger. We zijn ’s avonds naar de huisartsenpost gegaan en toen bleek ik zwanger te zijn.”

Zenuwachtig

In hetzelfde interview zegt Melvin te zijn opgegeven voor het programma door zijn schoonzus. „Ik dacht: waarom zou ik niet gewoon meedoen? Het is sowieso een leuke ervaring. Vrij snel na het voorgesprek hadden ze een match voor mij gevonden. Op 1 mei 2021 gingen we het huis in. Toen ik daar eenmaal zat, dacht ik: waar begin ik aan?”

Xanegay vult aan: „Hij was zo zenuwachtig dat hij zijn glas liet vallen. Hij deed hele rare dingen.” Melvin: „De biertjes waren eigenlijk met draaidop, maar ik probeerde ze open te maken met een opener. Toen Xanegay binnenkwam werden de zenuwen wel minder. Ze was direct heel kalm, dus dat hielp wel mee. Toen we elkaar zagen, was er meteen een klik.”