Premium Het beste van De Telegraaf

’Medewerkers noemden Meghan een narcistische sociopaat’

Door Nick Wijsen Kopieer naar clipboard

Meghan ligt de laatste dagen behoorlijk onder vuur. Ⓒ Getty Images

Het nieuwe boek van de Britse royaltykenner Valentine Low ligt nog niet eens in de winkels, maar zorgt nu al voor enorm veel ophef! In ’Courtiers: the hidden power behind the crown’ lijken Harry en met name zijn vrouw Meghan de kop van Jut te zijn. In passages van het boek, gepubliceerd door The Times, valt te lezen dat diverse ex-paleismedewerkers uit de school klappen over de vermeende pesterijen van de hertog en hertogin van Sussex. „Jonge vrouwen waren gebroken door hun gedrag...”