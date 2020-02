Courtney Love herdenkt Kurt Cobain op trouwdag

„We trouwden 28 jaar geleden in Honolulu op Waikiki Beach. Als ik terugdenk aan deze dag, dan herinner ik me dat ik me krankzinnig verliefd voelde, duizelig, in de wolken, alles. Deze man was een engel. Ik ben hem dankbaar dat hij er voor mij was, ook in de jaren dat hij er al niet meer was. Het is niet altijd goed gegaan met mij, maar uiteindelijk ben ik er wel bovenop gekomen. Ik heb nieuwe, echte vrienden en ben al een tijd drank-en drugsvrij. Hij waakt over mij, mijn man”, aldus Courtney.

In 1992 trouwde Courtney met de iconische zanger, met wie ze een 27-jarige dochter heeft, Frances Bean. Cobain beroofde zichzelf in 1994 van het leven.