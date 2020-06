Wolter Kroes nog steeds ’gelukkigste man op aarde’

Bij een collage aan foto’s van de heuglijke dag dertien jaar geleden, schrijft Wolter Kroes: „Lieve schat. 13 jaar geleden maakte je mij de gelukkigste man op aarde! Dat is nooit meer veranderd. Lieverd, ik hou zielsveel van je.”

De zanger is overigens redelijk tekstvast. Een half jaar geleden schreef hij op hetzelfde medium ter ere van hun 12,5-jarig jubileum: „Lieverd, toen ik 12,5 jaar geleden jouw jawoord kreeg, was ik de gelukkigste man op aarde.” Toen voegde hij daar nog aan toe: „Maar de 12,5 jaar dat we nu getrouwd zijn, hebben mij nog veel gelukkiger gemaakt. Ik hou van je schat. Op naar de 25 jaar en nog veel langer.”