Gwyneth Paltrow adviseert MDMA bij relatieproblemen

De actrice zegt er enorm naar uit te kijken dat de drugs legaal wordt zodat er MDMA-therapiesessies kunnen worden gegeven. „Ik heb vrienden die het hebben geprobeerd en hun leven is erdoor veranderd”, aldus Paltrow.

„Het vermogen om te genezen is echt een cadeau aan de wereld. Ik kan niet wachten tot het legaal is, want ik wil dit proberen”, vervolgt ze. Al is het niet zo dat de actrice onbekend is met de drug. Zo heeft ze vorig jaar samen met haar man Brad Falchuk een ’productieve sessie’ gehad, die ze omschreef als een ’zeer emotionele ervaring’.