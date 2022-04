Moeder van doodgestoken Belgische Tiktok-ster: ’Hij kreeg de messteken in mijn plaats’

Premium Binnenland

Man veroordeeld voor steken oma (70) na ruzie over legosteentje

Een 44-jarige man is veroordeeld voor het steken van een 70-jarige vrouw en haar zoon in het restaurant van vakantiepark Hof van Saksen in Nooitgedacht. Aan de steekpartij ging een ruzie over een legoblokje tussen twee kinderen vooraf.